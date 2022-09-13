ЗАМАНА - На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой

На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой

Автор
13 сентября, 2022. Вторник 19:29
|||
На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой

на площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой.

На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой
Информация

 

Зарема Бутаева рассказала о запоминающихся проектах, мероприятиях текущего года, «Пушкинской карте» и развитии в сфере культуры.

В рамках пресс-конференции министр культуры РД подробно рассказала о внедрении нацпроекта «Культура» и подготовке к празднованию юбилея Расула Гамзатова в следующем году.

«Мероприятия пройдут в Махачкале, Государственном Кремлевском дворце, Санкт-Петербурге, в субъектах России, Белоруссии, Азербайджане», – отметила Зарема Бутаева.  

Министр сообщила, что на федеральную субсидию готовится премьера «Последняя цена» по произведению Расула Гамзатова в Лакском театре.

На пресс-конференции также обсудили вопрос восстановления старых библиотек и домов культуры.

«У нас 957 домов культуры, 970 библиотек. Половина домов культуры находится в неудовлетворительном состоянии. Однако около 60 домов культуры нам удалось привести в порядок за счет национального проекта “Культура”. Помимо этого, внедряется новый формат работы библиотек – модельные библиотеки нового поколения, где полностью обновляется материально-техническая база», – добавила Зарема Бутаева.

 

Прочитано 21 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top