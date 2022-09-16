ЗАМАНА - Заур Аскендеров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня единства народов Дагестана

Заур Аскендеров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня единства народов Дагестана

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16 сентября, 2022. Пятница 10:32
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Заур Аскендеров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня единства народов Дагестана

Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров посетил торжественный концерт мастеров искусств, посвящённый Дню единства народов Дагестана, сообщает Информационно-аналитический отдел Аппарата Народного Собрания РД.

Заур Аскендеров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня единства народов Дагестана
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Концерт состоялся на Летней площадке Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова.
Мероприятие также посетили вице-спикер Народного Собрания Камил Давдиев, депутаты НС, жители и гости столицы.

C концертными номерами выступили артисты Государственного театра оперы и балета, Государственного оркестра народных инструментов, Театра поэзии, республиканские фольклорные коллективы Республиканского дома народного творчества и Республиканского фольклорно-хореографического центра учащихся «Ватан».

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