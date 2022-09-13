36 мусороперегрузочных станций построят в Дагестане

Торжественная церемония подписания соглашений состоялась сегодня, 13 сентября, на площадке IX Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» в г.Москва. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, для полноценного перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами Республике Дагестан необходима современная инфраструктура. «В прошлом году в целях решения проблем в сфере обращения с ТКО Правительством Дагестана было принято решение о корректировке действующей «Территориальной схемы обращения с отходами Республики Дагестан». В соответствии с изменениями, внесенными в терсхему, республика была поделена на три территориальные зоны: Хасавюртовскую, Махачкалинскую и Дербентскую. В каждой из зон до конца 2024 года планируется возвести мусоросортировочный комплекс и объект размещения отходов, соответствующий всем требованиям действующего законодательства. Мощности планируемых к строительству заводов и полигонов определены исходя из объема образующихся отходов. Общая мощность объектов обработки составит 950 тыс. тонн в год, с возможностью дальнейшего увеличения и объектов размещения отходов мощностью 570 тыс. тонн в год. Строительство объектов обращения с твердыми коммунальными отходами планируется начать в Дагестане в текущем году. Строго в соответствии с дорожной картой, подписанной Главой Дагестана Сергеем Алимовичем Меликовым и генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Петровичем Буцаевым», - рассказал он. Помимо этого, рассказал Абдулмуслимов, в пределах территориальных зон, на территории некоторых районов будут созданы мусороперегрузочные станции для оптимизации логистики и снижения расходов на транспортировку ТКО. Всего Территориальной схемой предусмотрено строительство 36 таких перегрузочных станций. «Строительство подобной инфраструктуры требует значительных объемов инвестиций. Республика рассматривала различные варианты финансирования, однако финансовая нагрузка на бюджет региона всегда была весьма серьезной. Реализовать создание объектов обращения с отходами без софинансирования части затрат за счет средств федерального бюджета достаточно сложно. Кроме того, все это в последующем скажется на тарифе, а, следовательно, и на плате населения за коммунальную услугу. В апреле текущего года в адрес Правительства Республики Дагестан от ООО «Республиканский экологический оператор» поступили предложения о заключении концессионных соглашений в отношении создания объектов, на которых будет осуществляться обработка, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов, которые были в установленном порядке рассмотрены и размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. В связи с отсутствием заявок для участия в конкурсе на заключение концессионных соглашений на предлагаемых условиях, Правительством региона было принято решение заключить данные соглашения без проведения конкурса с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионных соглашений, в данном случае с ООО «Республиканский экологический оператор»», - разъяснил он. Абдулмуслимов добавил, что концессионером уже разработаны проектные документации по всем объектам концессионных соглашений, которые сейчас проходят государственные экспертизы, предусмотренные законодательством. При этом получение заключений по указанным государственным экспертизам ожидается до конца октября этого года. Также Правительством региона начата работа по подготовке заявки, регион планирует принять участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по выплате части расходов концедента в период с 2022 по 2024 год: «Очень надеемся на поддержку нашей заявки со стороны Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и публично-правовой компании «Российский экологический оператор». Ведь Дагестаном действительно проведена достаточно серьезная, большая и качественная работа. Кроме того, в республиканском бюджете предусмотрены средства на софинансирование расходных обязательств субъекта», - заключил Абдулмуслимов.