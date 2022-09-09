Демографическую ситуацию в Дагестане обсудили на заседании Правительства

Демографическую ситуацию в Дагестане обсудили на заседании Правительства РД под руководством премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Премьер-министр отметил, что имея пока еще положительные демографические индикаторы, видятся достаточно серьезные вызовы. Об этом говорят цифры за последние годы.

Он привёл некоторые данные статистики. Так, по данным органов статистики, численность постоянного населения Дагестана на 1 января 2022 года составила 3 млн 154 тыс. чел. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 20,5 тыс. чел., в то время как в 2021 году по сравнению с 2020 годом население республики выросло на 22,5 тыс. человек.

В 2021 году родилось 43 606 детей, что на 3 445 младенцев меньше, чем за прошлый год (47 051 детей), а за первое полугодие текущего года родилось уже 19 793 ребенка, или 96,7 процента от показателя 2021 года.

На фоне снижения рождаемости естественный прирост населения также снизился на 11,2%, и в расчете на 1000 человек населения коэффициент естественного прироста населения составил 7,7 промилле (8,8 промилле – за 2020 год).

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил вице-премьеру Мураду Казиеву провести глубокий анализ ухудшающейся ситуации с демографией и представить на утверждение соответствующий комплекс оперативных мер.

«Младенцы стали умирать чаще, это недопустимо. В январе-июне 2022 года число зарегистрированных детей, умерших в возрасте до 1 года, составило 165 против 156 за соответствующий период предыдущего года.

Снижение основных демографических показателей свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности органов власти, наделенных полномочиями по проведению социальной политики, низкой эффективности государственных программ в области здравоохранения и социальной поддержки граждан.

Ни о какой демографической либо социальной политике не может идти речи, если у нас начинают больше умирать, меньше рождаться, когда жители покидают республику, а семьи рушатся», ­– отметил премьер.