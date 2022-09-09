Открывая работу заседания, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в республике в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах расселено 2639 семей из 2846 предусмотренных, что составляет 93%. Таким образом мероприятия, предусмотренные программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда, на сегодняшний день, не завершены.

«Договора на расселение не заключены с 207 семьями в связи с отказом граждан от переселения из аварийного жилищного фонда по причине отдаленности и отсутствием необходимой социальной инфраструктуры.

Наибольшее количество семей, отказывающихся от расселения, проживают в г. Махачкале – 173 семьи в 46 многоквартирных домах (580 человек). В Дербенте не расселенными остаются 18 жилых помещений в 11 многоквартирных домах (57 человек), в г. Дагестанские Огни» не расселены по программе переселения 9 семей в 1 многоквартирном доме (27 человек), а также в г. Кизляр не расселены по программе переселения 7 семей в 2 многоквартирных домах (38 человек).

С 1 января 2022 года ситуация по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах не изменилась», - выразил свое недовольство премьер-министр.

Приводя статистику, Абдулмуслим Абдулмуслимов подверг критике проводимую работу администраций муниципальных образований по реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

«Работа не исполняется на должном уровне, что привело к срыву сроков их реализации. В настоящее время имеются не снесенные аварийные многоквартирные дома, которые помимо всего прочего ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инфраструктуры. Необходимо выработать правовой механизм и конкретные предложения, направленные на исправление ситуации», - обратился глава кабмина.

Свои предложения по урегулированию конфликтных ситуаций, связанных с отказом граждан от расселения из аварийного жилья, озвучили Первый заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц и министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов.

Участниками в качестве единственного выхода из сложившейся ситуации было предложено, чтобы органы местного самоуправления погасили долги перед жилищным фондом, а часть оставшихся средств вложили в дальнейшую реализацию программы.

Для этого необходимо подписать мировое соглашение между субъектом (переселяемым гражданином), Минстроем РД и администрацией муниципального образования. Данное соглашение позволит наложить обременение на квартиру и в счет погашения долга передать квартиры в собственность республики.

Кроме того, участники заседания проработали другие варианты решения проблемы по расселению жильцов по примеру программы «реновации» с предоставлением участка под строительство нового многоквартирного дома в рамках реализации мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда.

Выслушав все предложения, премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил первому вице-премьеру Манвелу Мажонцу разработать механизм и технологию, которая позволит на сегодняшний день погасить долги перед жилищным фондом, о проделанной работе доложить до 25 сентября текущего года.