«Уважаемые коллеги, работники и ветераны финансовой сферы, от всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником- с Днем финансиста!

Финансовая служба – это не только профессия, но и образ жизни. Мир финансов открывает дорогу тем, кто реализует смелые идеи и делает это с вдохновением и упорством.

Сегодня в финансовой системе Республики Дагестан работают высокие профессионалы, отличающиеся добросовестностью, ответственность, компетентностью, хорошо разбирающиеся в бюджетном и налоговом законодательстве. От вашей работы зависит гармоничное развитие разных сторон жизнедеятельности общества, социальная защищенность и благосостояние людей.

Пусть профессиональные качества способствуют исполнению всех планов, профессиональных достижений и стабильности.

Желаю Вам крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия!»