На встрече обсуждались вопросы проведения селекционной работы по выведению новых сортов зерновых, овощных и плодовых культур, а также создание условий для эффективного взаимодействия учреждения с региональными органами исполнительной власти и дагестанскими аграриями.

Как рассказал Киштили Куркиев, в 2022 году Указом Президента РФ на базе Дагестанской ОС ВИР создан Национальный центр генетических ресурсов растений. В филиале ведется научная работа по сохранению, селекционно-генетическому изучению и использованию биоразнообразия культурных растений и их диких родичей.

«В рамках госзадания на Дагестанской опытной станции ВИР ежегодно проводится размножение и изучение сортообразцов пшеницы, ячменя, овса, тритикале, овощных и плодовых культур, винограда из мировой коллекции ВИР. Более 15 тыс. образцов ежегодно. Ведется селекционная работа по созданию новых линий и сортов», - озвучил он.

На сегодняшний день на станции трудятся чуть больше 40 научно-технических работников, трое из них со степенью доктора наук и 6 кандидатов наук по специальностям селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур и генетика.

На данный момент уже создано более 10 сортов различных культур – тритикале, ячмень, различные виды капусты (цветная, пекинская, кормовая, декоративная), салат, петрушка и сельдерей. Ведутся работы по выведению новых солеустойчивых сортов пшеницы и тритикале, голозерной полбы, зернобобовых культур, сафлора, хлопчатника, брокколи и не только.

«Благодаря финансовой поддержке Правительства республики и Минсельхозпрода РД мы начали работу по развитию семеноводства овощных культур, создана лаборатория микроклонального размножения плодовых, ягодных культур и винограда. Это позволило нам увеличить производство элитного семенного и посадочного материала.

Станция располагает 50 га пригодных для возделывания земель, а также материально-техническими и прочими ресурсами для выращивания 40 - 60 000 кг элитных семян зерновых культур и до 15 тонн семян овощных культур (свекла, капуста, морковь, лук и др). Дальнейшее увеличение количества производимой продукции ограничивается отсутствием достаточных земельных ресурсов и недостаточным материально-техническим оснащением», - отметил Куркиев.

Вице-премьер Нариман Абдулмуталибов, в свою очередь, подчеркнул, что центр проводит очень важную работу, тем более в нынешних условиях, когда вопрос обеспечения продовольственной безопасности стоит в списке приоритетных задач у руководства региона и страны.

«В условиях санкций вопрос развития семеноводства и выведение сортов зерновых и овощных культур, которые будут давать хороший урожай, стоит особенно остро. Мы должны обеспечить каждого гражданина республики достаточной пищевой продукцией, требующейся для активного и здорового образа жизни. Но это невозможно сделать без совместной работы. Поэтому нам следует объединить усилия опытной станции, органов исполнительной власти, и конечно, наших аграриев. Я уверен, если мы выстроим слаженную работу, то результаты не заставят себя ждать. А, что касается материально технического оснащения и земельных ресурсов, мы рассмотрим возможность решить эту проблему», - заверил вице-премьер.