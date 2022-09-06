«На эту новость одна реакция: давно пора! Дагестан располагает всеми возможностями для принятия туристов, и в последние годы он это ярко продемонстрировал. Ездить сюда модно, и это здорово. Единственное, чего не хватает для полноценного развития Дагестана, наличия соответствующей туристической инфраструктуры. И если Дагестан сможет всё это реализовать, то этот курорт будет востребован не только жителями России, но и других стран», – поделился собеседник.
Он также добавил, что Дагестану необходимо учесть опыт и ошибки при строительстве «Большого Сочи». Если у властей и инвесторов региона получится реализовать данный проект, то это будет достойная конкуренция курортам черноморского побережья, считает Павловски