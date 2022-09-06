ЗАМАНА - Игорь Павловский: «Проект в Каякентском районе станет достойной заменой курортам черноморского побережья»

Игорь Павловский: «Проект в Каякентском районе станет достойной заменой курортам черноморского побережья»

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06 сентября, 2022. Вторник 07:31
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Игорь Павловский: «Проект в Каякентском районе станет достойной заменой курортам черноморского побережья»

Проект курорта на побережье Каспия в Каякентском районе, возможное строительство которого на ВЭФ анонсировал Глава РД Сергей Меликов, станет достойной конкуренцией курортам черноморского побережья. Об этом заявил главный редактор издания «Деловой Петербург» Игорь Павловский.

Игорь Павловский: «Проект в Каякентском районе станет достойной заменой курортам черноморского побережья»
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«На эту новость одна реакция: давно пора! Дагестан располагает всеми возможностями для принятия туристов, и в последние годы он это ярко продемонстрировал. Ездить сюда модно, и это здорово. Единственное, чего не хватает для полноценного развития Дагестана, наличия соответствующей туристической инфраструктуры. И если Дагестан сможет всё это реализовать, то этот курорт будет востребован не только жителями России, но и других стран», ­– поделился собеседник.

Он также добавил, что Дагестану необходимо учесть опыт и ошибки при строительстве «Большого Сочи». Если у властей и инвесторов региона получится реализовать данный проект, то это будет достойная конкуренция курортам черноморского побережья, считает Павловски

 
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