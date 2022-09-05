Три фуры и более 60 тонн гуманитарного груза в Луганске встретили заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол, депутат Госдумы из Дагестана Султан Хамзаев и первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Встретили гуманитарный груз "братскому Донбассу из Дагестана". Организовали адресную передачу медикаментов, школьного инвентаря, продуктов питания и товаров первой необходимости», – сообщил в своём telegram канале Султан Хамзаев. По данным законодателя Дагестан является одним из лидеров по количеству поставок гуманитарной помощи на Донбасс. «Уже доставили более 2300 тонн. Сострадание и поддержка людей в трудной жизненной ситуации – культурный код народов Дагестана и всей России», – заявил Хамзаев.

Со своей стороны, заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Шолбан Кара-оол отметил выстроенную работу по формированию гуманитарной помощи из Дагестана, и поблагодарил Главу региона Сергея Меликова. «Дагестанский народ чтит свои традиции и обычаи. И не в их традициях хвастаться тем, что делается от души. Но послушайте сами: Республика уже успела отправить сюда (на Донбасс) более 116 вот таких вот фур. Прямо скажем, далеко из небогатого региона. Это в большей части добровольное пожертвование тех семей, людей простых, которые принесли все эти продукты. Но за этим скрывается позиция Главы Дагестана. Я очень уважаю этого человека, и то, что Сергей Алимович способствует формированию такого подхода со стороны Дагестанского народа - большое уважение и почёт ему!»,– отметил парламентарий.

Накануне слова благодарности за поддержку и помощь всему российскому народу высказал Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.