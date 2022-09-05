ЗАМАНА - Партия гумпомощи из Дагестана прибыла на Донбасс

Партия гумпомощи из Дагестана прибыла на Донбасс

Автор
05 сентября, 2022. Понедельник 17:12
|||
Партия гумпомощи из Дагестана прибыла на Донбасс

Три фуры и более 60 тонн гуманитарного груза в Луганске встретили заместитель Председателя Государственной Думы Шолбан Кара-оол, депутат Госдумы из Дагестана Султан Хамзаев и первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Партия гумпомощи из Дагестана прибыла на Донбасс
Информация

«Встретили гуманитарный груз "братскому Донбассу из Дагестана". Организовали адресную передачу медикаментов, школьного инвентаря, продуктов питания и товаров первой необходимости», – сообщил в своём telegram канале Султан Хамзаев. По данным законодателя Дагестан является одним из лидеров по количеству поставок гуманитарной помощи на Донбасс. «Уже доставили более 2300 тонн. Сострадание и поддержка людей в трудной жизненной ситуации – культурный код народов Дагестана и всей России», – заявил Хамзаев.

Со своей стороны, заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Шолбан Кара-оол отметил выстроенную работу по формированию гуманитарной помощи из Дагестана, и поблагодарил Главу региона Сергея Меликова. «Дагестанский народ чтит свои традиции и обычаи. И не в их традициях хвастаться тем, что делается от души. Но послушайте сами: Республика уже успела отправить сюда (на Донбасс) более 116 вот таких вот фур. Прямо скажем, далеко из небогатого региона. Это в большей части добровольное пожертвование тех семей, людей простых, которые принесли все эти продукты. Но за этим скрывается позиция Главы Дагестана. Я очень уважаю этого человека, и то, что Сергей Алимович способствует формированию такого подхода со стороны Дагестанского народа - большое уважение и почёт ему!»,– отметил парламентарий.

 

Накануне слова благодарности за поддержку и помощь всему российскому народу высказал Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

 
Прочитано 46 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top