XXXVI Международный Гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей» пройдет в Дагестане с 6 по 9 сентября
- Автор Шахри
- 05 сентября, 2022. Понедельник 17:00
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