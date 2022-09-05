ЗАМАНА - Создание нового морского курорта на Каспии может начаться в 2023 году

Создание нового морского курорта на Каспии может начаться в 2023 году

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05 сентября, 2022. Понедельник 16:46
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Власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году, там же могут построить всероссийский детский центр, сообщил журналистам глава региона Сергей Меликов.
Создание нового морского курорта на Каспии может начаться в 2023 году
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"Мы действительно отрабатываем сейчас предложения по созданию на территории Дагестана, на Каспийском побережье, нового города-курорта. В проекте, который мы сегодня предлагаем рассмотреть по созданию курорта Каякент в Каякентском районе Дагестана, такое наименование ему пока даем, мы предполагаем создать всероссийский детский центр по типу "Артека", "Орленка", "Океана", — сказал Меликов по итогам семинара-совещания по подготовке Госсовета по туризму "О развитии туризма в Российской федерации", который проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, во вторник, 6 сентября, эти предложения он будет докладывать президенту РФ Владимиру Путину.

"Думаю, что со следующего года мы приступим к реализации этого проекта", — отметил глава республики, добавив, что курорт должен быть круглогодичным.

"Курорт мы предлагаем развивать как бальнеологический, лечебный кластер. Там же возможно создание других рекреаций, которые вместят в себя все виды туризма, существующие сегодня. Это достаточно близко от самого древнего и самого южного российского города Дербента. Это удобная локация к горным маршрутам, к историческим и природным местам, которые находятся в Дагестане. Весьма удобная локация от аэропорта, нахождение рядом федеральной трассы — все это дает возможность использовать эти плюсы для создания такого нового курорта, в котором россияне сегодня нуждаются", — сказал Меликов.

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. В свою очередь, газета "Коммерсант" информировала со ссылкой на участников рынка заявили изданию, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.

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