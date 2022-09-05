ЗАМАНА - Глава Дагестана предложил создать в городах-курортах туристическую полицию

Глава Дагестана предложил создать в городах-курортах туристическую полицию

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05 сентября, 2022. Понедельник 16:43
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В городах РФ с большим количеством туристов необходимо создать туристическую полицию, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в понедельник на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета.
Глава Дагестана предложил создать в городах-курортах туристическую полицию
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"Нам необходимо думать над созданием туристической полиции, это очень важный аспект, пока у нас этот институт не работает. Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД. Такой институт нужен особенно там, где большой наплыв туристов", — сказал он.

Со своей стороны полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев считает, что вопрос создания туристической полиции связан с "креативностью руководства внутренних дел".

"Есть опыт региональный, несколько миллионов в стране принимают решение и доплачивает ППСникам. Вопрос требует финансирования. Где-то это решается, где-то — нет, но в целом, если это нормативно подсветить грамотно, тогда в целом можно эту проблему немного улучшить", — заявил, в свою очередь, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

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