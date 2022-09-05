Руководитель Управления Росреестра по Республике Дагестан Арсен Пирмагомедов в интервью пояснил, Росреестр установил новые правила* для случаев оформления прав граждан на земельные участки в рамках «дачной амнистии»:

- До 1 сентября 2022 года «дачная амнистия» не касалась участков и жилых домов, на которые у владельцев нет разрешительной документации. Теперь правила изменятся для участков под домами, возведенными в границах населенных пунктов до 14 мая 1998 года. Если гражданин использует такой дом для постоянного проживания, он вправе получить участок в собственность бесплатно

Каков механизм оформления участка?

- Чтобы оформить права собственности на дом и землю, гражданин подает заявление в органы местного самоуправления. Если участок уже состоит на кадастровом учете, вы получите заявление о его предоставлении. Если участок только предстоит образовать, заявитель попросит предварительно согласовать его предоставление. К заявлению гражданин должен приложить схему расположения участка и документ, подтверждающий владение домом до 14 мая 1998 года. Прежде чем принять решение по любому из двух заявлений, орган МСУ должен провести осмотр жилого дома. Это необходимо для подтверждения наличия дома на данном земельном участке.

Кто проводит осмотр дома?

Уполномоченный орган создает комиссию в составе не менее 3х представителей и письменно направляет уведомление гражданину, подавшему заявление о проведении осмотра (не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения).

Задача комиссии провести визуальный осмотр или осмотр с использованием технических средств. Проводиться фотофиксация объекта и оформляется Акт осмотра не позднее 1 рабочего дня с даты проведения такого осмотра.

Акт осмотра должен содержать:

дату и

время осмотра; кадастровый

номер (при отсутствии – адрес) земельного участка, на котором расположен

дом; кадастровый

номер дома (при отсутствии – адрес или местоположение); наименование

уполномоченного органа; состав

комиссии; сведения

о применении технических средств; заключение:

сведения о существовании/отсутствии объекта.

В каких случаях органы муниципального образования могут отказать в предоставлении земельного

участка?

Отказать в предоставлении земельного участка уполномоченный орган МСУ вправе в трех случаях. Если в ходе осмотра выяснилось, что на участке, который просит предоставить заявитель, жилого дома нет. В ситуации если суд признал жилой дом на участке самовольной постройкой, подлежащей сносу. И третье, если гражданин не приложил к заявлению все необходимые документы.

* Приказ Росреестра от 23.03.2022 № П/0100 «Об установлении порядка проведения осмотра жилого дома в целях предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, формы акта осмотра жилого дома в целях предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»