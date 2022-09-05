Дагестанцы приглашаются на "Территорию ритма"

Международный инклюзивный форум для социальных предпринимателей "Территория РИТМА", который состоится с 8 по 11 сентября 2022 г. в Нижегородской области (далее – Форум, Ритм). Ежегодно Форум собирает более 300 участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья для обмена опытом. Ритм является настоящим инкубатором социально-предпринимательских проектов.

Участники, пройдя обучение на площадке форума, создают свои социальные бизнесы, выигрывают гранты, запускают социальные проекты, и становятся лидерами развития своих регионов. Форум предназначен для участников (в том числе с инвалидностью, кроме ментальной) от 18 лет и старше, проживающих на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Заявки на участие в Форуме принимаются до 10 августа 2022 г. на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф. Проживание, питание и участие на Форуме бесплатное.

Пресс-релиз и справочная информация прилагаются.