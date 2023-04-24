Дигеси саби, предпринимательти гIеббурцес хIяжатли биъниличила иргъни — налогунала шайчирти кункдешуначибад бехIбихьили, инвестициябала проектуначи бикайчи.
Дагъистанна БекIли республика гьалабяхI башахънила аргъбаибти масъулти белгидариб, ил бетуцлис бекIмахдулхъути тяхIяр-кьяйдаличила гьанбушиб, мисаллис — хIяяагарли бузути хъулри лушанти, предпринимательти ва цархIилтира».
Масъулти белгидариб
- Автор Admin
- 24 апреля, 2023. Понедельник 11:39
Арсен Юсупов, «Дагъистан» этномедиахолдингла руководитель, «Замана» газетала бекI редактор: «Республикала БекIли сунела Дугьабизлизиб гъамси заманалис Дагъистанна Правительстволис лерилра бяхIчибизуни хIясибли бузерила программа белгибариб — багьуди, арадеш бихIни, гьундури къулайдирни, экономика гьалабяхI башахъни. Дугьабизличил дарх хасти гунзрира кацIни, аргъбаибти масъулти гIягIниси тяхIярли гьунчидикахъни дебали мягIничебси саби.
Дигеси саби, предпринимательти гIеббурцес хIяжатли биъниличила иргъни — налогунала шайчирти кункдешуначибад бехIбихьили, инвестициябала проектуначи бикайчи.