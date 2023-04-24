ЗАМАНА - Масъулти белгидариб

Масъулти белгидариб

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24 апреля, 2023. Понедельник 11:39
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Масъулти белгидариб

Арсен Юсупов, «Дагъистан» этноме­ди­ахолдингла руководитель, «Замана» газетала бекI редактор: «Рес­­публикала БекIли сунела Дугьа­биз­лизиб гъамси заманалис Дагъистанна Правительстволис лерилра бяхI­чибизуни хIясибли бузерила программа белгибариб — багьуди, арадеш бихIни, гьундури къулайдирни, экономика гьалабяхI башахъни. Дугьабизличил дарх хасти гунзрира кацIни, аргъбаибти масъулти гIягIниси тя­хIяр­ли гьунчидикахъни дебали мягIничебси саби.

Масъулти белгидариб

Дигеси саби, предпринимательти гIеббурцес хIяжатли биъ­ни­личила иргъни — налогунала шайчирти кунк­дешуначи­бад бехI­би­хьили, инвестициябала проектуначи бикайчи.
Дагъистанна БекIли республика гьалабяхI башахънила аргъбаибти масъулти белгидариб, ил бетуцлис бекIмахдулхъути тяхIяр-кьяйдаличила гьанбушиб, мисаллис — хIяяагарли бузути хъулри лушанти, предпринимательти ва цархIилтира».

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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