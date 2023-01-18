Ил бетерхурсири Сидней (Австралия) шагьарлизиб. Урусла писатель В.Арсеньев 150 дус виънилис ва дальный Востоклизибси граждан дергъ таманбиубхIейчирад 100 дус дикнилис хасбарили дураберкIибсири ил.
Балбуцла сиптакарли бетаур РФ-ла писательтала Союзла член, филологияла гIилмуртала доктор, халкьани-ургарти литературала кIел премияла лауреат А.Сидоровла бекIдешлиубси урусла литературала «МАРС – Австралия» бикIуси Академия.
Конкурс авал номинация хIясибли дураберкIибсири: «Краеведение», «Проза», «Поэзия», «Документальный цикл». «Краеведение» номинациялизиб ХI.Мирзаевли «Щука по тайге гуляет» бикIуси хабар гьалабихьиб ва 2-эсил мер касиб.
БусягIятра илини, декIар-декIарти темаби касили, дахъал назмурти лукIули сай. ХI.Мирзаев «Спасибо деду, за победу» бикIуси проектла сиптакарлира ветарули сай.
«Хайдакьла район» МР-ла администрацияла
пресс-служба
БутIакьяндеш дариб
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- 18 января, 2023. Среда 17:50
Хайдакьла районна Мажалисла шилизибси бекIлибиубси культурала-бамсриихънила Центрла директорла заместитель ХIябибуллагь Мирзаевли халкьани-ургабси тарихла-литературала конкурсличир бутIакьяндеш дариб.
Ил бетерхурсири Сидней (Австралия) шагьарлизиб. Урусла писатель В.Арсеньев 150 дус виънилис ва дальный Востоклизибси граждан дергъ таманбиубхIейчирад 100 дус дикнилис хасбарили дураберкIибсири ил.