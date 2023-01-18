ЗАМАНА - БутIакьяндеш дариб

БутIакьяндеш дариб

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18 января, 2023. Среда 17:50
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БутIакьяндеш дариб

Хайдакьла районна Мажалисла шилизибси бекI­либиубси культурала-бамсриихънила Центрла ди­ректорла заместитель ХIябибуллагь Мирзаевли халкьани-ургабси тарихла-литературала конкурсличир бутIакьяндеш дариб.

БутIакьяндеш дариб

Ил бетерхурсири Сидней (Австралия) шагьарлизиб. Урусла писатель В.Арсеньев 150 дус виънилис ва дальный Востоклизибси граждан дергъ таманбиубхIейчирад 100 дус дикнилис хасбарили дураберкIибсири ил.
Балбуцла сиптакарли бетаур РФ-ла писательтала Союзла член, филологияла гIилмуртала доктор, хал­кьани-ургарти литературала кIел премияла лауреат А.Сидоровла бекIдешлиубси урусла литературала «МАРС – Австралия» бикIуси Академия.
Конкурс авал номинация хIясибли дурабер­кIиб­сири: «Краеведение», «Проза», «Поэзия», «Докумен­таль­ный цикл». «Краеведение» номинациялизиб ХI.Мирзаевли «Щука по тайге гуляет» бикIуси хабар гьалабихьиб ва 2-эсил мер касиб.
БусягIятра илини, декIар-декIарти темаби касили, дахъал назмурти лукIули сай. ХI.Мирзаев «Спасибо деду, за победу» бикIуси проектла сиптакарлира ветарули сай.
«Хайдакьла район» МР-ла администрацияла
пресс-служба

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