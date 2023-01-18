— Сочинениелис чумал тема гьаладихьибтири, — бурули сари Ильяс хIядурварибси урус мезла ва литературала учительница Марьям МяхIяммадовнани.
— Нушани «Селизиба, узи, адамла цIакь?» ибси тема чеббикIира. Ил тема бархбасунсири И.Тургеневла «Муму» бикIуси хабар белкIунхIейчирад 170 дус дикниличил.
Ил хабарлизирти анцIбукьунас кьимат кабалтули, сочинениела авторли ахъдурцули детаур ишбархIила гIямрулизирра дебали мягIничертили сарти суалти: адамдешла, гъабзадешла, уркIецIила, вегIли вегIла хIурматбирнила.
Сочинениела бекIлибиубси мурад саби, илдигъунти суалтас жавабти дургни. Урусла машгьурси классикла пасихIдешла хьулчиличиб бургули сай сочинениела авторли сунени ахъбуцибси бекIлибиубси суайс жаваб: селизиба адамла цIакь? Ил саби вайдешличи къаршили кайзес чIумадеш диънилизиб. ЧIумадеш хIедиалли, вайдеш чедибиркули саби ва бахъал адамтала гIямруличи, кьисматличи вайла шайчиб асарбирули саби. Илкьяйда бетхIеахъес багьандан хIяжатбиркур бархьдеш гIеббуцес, хIялалдеш, уркIецIичебдеш далтахъули, илдала шайчи кайзес.
«ХIу цIакьли виэс гIягIнибиркур хIуни хIу ватахъесра хIечи бирхауди бихьибти, хIуни саби багьандан жавабкардеш дихути адамти батахъесра. ЦIакь – чархла кьуватлизибцун ахIен, хIял-тIабигIятла чIумадешлизиб, кабизалачебдешлизиб саби», — лукIули сай сочинениела авторли, Тургеневла хабарлизибси хьулчилибиубси мягIна гIячихъбирули.
Ильяс Ильясов ва ил хIядурварибси учительница Ильясова Марьям МяхIяммадовна Москвализи жибариб ва ЖамигIятла палатала заллизиб бетерхурси шадлихъла бутIакьянчибили бетаур.
— Балбуцличиб лебри конкурсличиб гьалабикибти, улкала мер-мусаличибад бакIибти школабала, колледжунала бучIанти ва илди хIядурбарибти преподавательти. ДурхIнас хасти Дипломти, жузи, савгъатуни дедиб, илди хIядурбарибтас — Баркаллала кагъурти. Конкурслизиб гьалабикибти мубаракбарес бакIиб РФ-ла багьудила Министерствола жавабла хIянчизарти, вузанала, илдала лугIилизиб Михаил Ломоносовла уличилси Москвала Пачалихъла университетла преподавательтира, — бурули сари Марьям МяхIяммадовнани. — Илдани, гIяхIти гъай дуриб, дебали уркIичердиахъубра.
Конкурслизиб гьалабикибтала ва илдала преподавательтала хIурматлис ДР-ла багьудила Министерстволизибра балбуц бетерхур. Ишабра 10-ибил классла учIанна ва ил хIядурварибси учительницала къайгъни ахъли кьиматладариб, илдас челябкьлализирра сархибдешуни диубли дигни багьахъур.
Марьям МяхIяммадовнани «шула» кьиматуначил ДГУ-ла филологияла факультет таманбарибсири, гьаланачи Ахъушала урга даражала школализир рузули калун, 2002-ибил дусличирад рузули сари ТIантIала урга даражала школализир. «Ахъушала район» МО-ла администрацияла, багьудила управлениела шайзирадти ХIурматла Грамотабачи, чебяхIси категорияла учительла, 2010-ибил дуслизир «Дусла учительла» умачи лайикьрикили, Россияла Федерацияла Багьудлумала Министерствола ХIурматла Грамотара касили сари.
«2023 ибил дуслизир гьатIира дахъал сархибдешуни диэсли хIянчи детурхаб!» эс дигулра ил пагьмучерси педагоглис.
Цаибил мер — къайгънала лишан
- Автор П.Маллаева
- 18 января, 2023. Среда 17:47
Ахъушала районна ТIантIала урга даражала школала 10-ибил классла учIан Ильяс Ильясовли гIяхIси сочинениелис багьахъурси Россияла кьадрила конкурслизир бутIакьяндеш дариб ва цаибил мер буциб.
— Сочинениелис чумал тема гьаладихьибтири, — бурули сари Ильяс хIядурварибси урус мезла ва литературала учительница Марьям МяхIяммадовнани.