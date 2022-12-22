2022 ибил дуслизиб предпринимательтала баркьуди гIеббуцес ибси мурадличил 360 миллион декIардарибтири. Ш.СалихIовли бурни хIясибли, илди арц гIягIниси тяхIярли пайдаладариб. Илкьяйдали 2023 ибил дуслисра 470 миллион декIардарниличила багьахъур илини.
«ДР-ла мер-мусаличир энергетикала шайчирти инвестициябала проектуни детурхахъни» масъала хIербирули, 2030 ибил дусличи бикайчиси манзилла бухIнаб Северный Кавказла федеральный округла экономика ва социальный бяхIчибиз гьаладяхI дашахънила планнизиб энергетикала шайчибси масъала бекIлибиубси биъниличила аргъахъиб ДР-ла инвестициябала ва предпринимательствола шайчибси Агентствола руководительла насихIятчини.
«Нушала республика тIабигIятла сурсатуначибли давлачебси биъни илис шартIли бетарули саби. ЦабутIаван БерхIила, дягIла, шинна цIакьани пайдаладарили, арцани декIардирахъес ва проектуни гIямрулизир детурхахъес имканбикIули саби», — викIи Ш.СалихIов.
Илала гъай хIясибли, республикала инвестициябала проектунала сияхIлизи энергетикалашалти 7 проект кадерхахъурли сари, сарира 16 миллиард къурушличи адикибти. Проектуни гIямрулизир детурхахънила дазурбазир 973 хIянчила мер акIахъесра пикрибарили саби.
...АкIахъесра пикрибарили
- Автор ПатIимат Мирзаева
- 22 декабря, 2022. Четверг 23:58
«Дагъистан» РИА-лизиб республикала инвестициябала ва предпринимательствола шайчибси Агентствола руководительла насихIятчи Шахимардан СалихIовла бутIакьяндешличил пресс-конференция бетерхур. Илини ишдусла баянти каиб ва лябкьуси сагаси дусла плантачила буриб.
2022 ибил дуслизиб предпринимательтала баркьуди гIеббуцес ибси мурадличил 360 миллион декIардарибтири. Ш.СалихIовли бурни хIясибли, илди арц гIягIниси тяхIярли пайдаладариб. Илкьяйдали 2023 ибил дуслисра 470 миллион декIардарниличила багьахъур илини.