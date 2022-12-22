ЗАМАНА - ...АкIахъесра пикрибарили

...АкIахъесра пикрибарили

Автор ПатIимат Мирзаева
22 декабря, 2022. Четверг 23:58
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...АкIахъесра пикрибарили

«Дагъистан» РИА-лизиб республикала инвестициябала ва предпринимательствола шайчибси Агентствола руководительла насихIятчи Шахимардан СалихIовла бутIакьяндешличил пресс-конференция бетерхур. Илини ишдусла баянти каиб ва лябкьуси сагаси дусла плантачила буриб.

...АкIахъесра пикрибарили

2022 ибил дуслизиб предпринимательтала баркьуди гIеббуцес ибси мурадличил 360 мил­лион де­кIар­дарибтири. Ш.СалихIовли бурни хIясиб­ли, илди арц гIягIниси тяхIярли пайдаладариб. Ил­кьяй­да­ли 2023 ибил дуслисра 470 миллион декIар­дар­ни­личила багьахъур илини.
«ДР-ла мер-мусаличир энергетикала шайчирти инвестициябала проектуни детурхахъни» масъала хIербирули, 2030 ибил дусличи бикайчиси манзилла бухIнаб Северный Кавказла федеральный округла экономика ва социальный бяхIчибиз гьаладяхI дашахънила планнизиб энергетикала шайчибси масъала бекIлибиубси биъниличила аргъахъиб ДР-ла инвестициябала ва предпринимательствола шайчибси Агентствола руководительла насихIятчини.
«Нушала республика тIабигIятла сурсатуначибли давлачебси биъни илис шартIли бетарули саби. Ца­бу­тIаван БерхIила, дягIла, шинна цIакьани пайда­ла­да­рили, арцани декIардирахъес ва проектуни гIям­рулизир детурхахъес имканбикIули саби», — викIи Ш.Са­лихIов.
Илала гъай хIясибли, республикала инвестициябала проектунала сияхIлизи энергетикалашалти 7 проект кадерхахъурли сари, сарира 16 миллиард къурушличи адикибти. Проектуни гIямрулизир детурхахънила дазурбазир 973 хIянчила мер акIахъесра пикрибарили саби.

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