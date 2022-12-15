Илдани Дагъистан социальный бяхIчибизлизиб-экономикализиб гьалабяхI башахънила, Россияла сагати мер-мусала адамтас кумек бурхьнила ва СВО-лизир бутIакьяндеш дирути гIеббурцнила масъулти пикридариб.
В.Матвиенкони республикала агропромышленный комплексла сархибдешуни чихъли кьиматладариб ва секIал хIядурбируси промышленность жигарчебли гьалабяхI башахъес гIягIнили биъниличила багьахъур.
«Жагьилтани чIумали къаршидеш дирули сари, замана-замана нушани ила парламентла вакилти ва районтала бурги бурхьулра, амма илдас сеналра бекIмаххIебухъесли. Лерилра секIал дявила руководстволичил пикридирути сари. СВО-ла бутIакьянчиби ва авалра областьла адамти гIеббурцнила шайчибра хIянчи дурабуркIулра. Тамашаласи саби, илдас дурхIнала кагъурти дебали дигестили детаъни», — буриб С.Меликовли.
Чихъли кьиматладариб
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- 15 декабря, 2022. Четверг 14:01
Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликов, Москвализи дураберкIибси бузерила архIяла дазурбазив, РФ-ла Федерацияла Советла спикер Валентина Матвиенкочил гьуниваиб.
Илдани Дагъистан социальный бяхIчибизлизиб-экономикализиб гьалабяхI башахънила, Россияла сагати мер-мусала адамтас кумек бурхьнила ва СВО-лизир бутIакьяндеш дирути гIеббурцнила масъулти пикридариб.