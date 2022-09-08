Бурес чебиркур, Краснодар шагьарлизир АСА 143 бикIути абзани детерхур. БекIлибиубси абзлизиб къаршибикиб ургабси битIакIлизиб АСА-ла чемпионна ири сархибси МяхIяммадрасул ХIясанов ва чемпион ветаэс кьас лебси Артем Фролов.
Илди шелра раундлизиб бирхIули калун, ва абзани гьаннала чемпионни чедибдеш сархниличил ахирличи дикиб, лебилра судьябала цауркIси хIукмуличил.
БусягIятла заманалис М.ХIясанов 18 чедибдеш сархибси ва 2-на удивикибси сай.
Районна бекIли МяхIяммадрасул ХIясановлис гьаннала гIергъира халати чедибдешуни далгун. Ил балбуцлизир илкьяйдали бутIакьяндеш дариб бекIла цаибил заместитель ГIябдусалам Дибировли, физкультурала ва спортла отделла начальник МяхIяммадрасул Васкаевли ва цархIилтанира.
Районна администрацияла пресс-служба
Чедибдешличил мубараквариб
- Автор Admin
- 08 сентября, 2022. Четверг 12:21
Гьалабван, Лавашала районна бекI Шамил Дабишевли ММА-ла чемпион МяхIяммадрасул ХIясанов яргаличилси чедибдешличил мубараквариб.
Бурес чебиркур, Краснодар шагьарлизир АСА 143 бикIути абзани детерхур. БекIлибиубси абзлизиб къаршибикиб ургабси битIакIлизиб АСА-ла чемпионна ири сархибси МяхIяммадрасул ХIясанов ва чемпион ветаэс кьас лебси Артем Фролов.