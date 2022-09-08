ЗАМАНА - «БегIлара дигуси мерли бетарар»

«БегIлара дигуси мерли бетарар»

Автор
08 сентября, 2022. Четверг 12:20
||||
«БегIлара дигуси мерли бетарар»

ДР-ла БекI С.Ме­ли­ков­ли­­ра Вла­ди­вос­­токлизиб бетурхуси эко­но­­­микала мажлисличир бу­тIа­кьян­деш дариб.

«БегIлара дигуси мерли бетарар»
Материалы в газете

Сентябрьла 5-личибад 8-ли­чи бикайчиси заманала бухIнаб баягъи мажлисла бекI­­­либиубси анцIбукь бетерхур – РФ-ла Пачалихъла Советла президиумла заседа­ние. Улкала Президентла бу­тIа­кьяндешличилси иличир дахъалгъунти регионтазиб, ил лугIилизиб – Дагъистаннизибра, туризм гьалабяхI башахънила масъулти хIердариб.
Мажлисла дазурбазиб, республикала БекI Сергей Меликовли улкала Пачалихъла Советла президиумла заседаниеличи хIядурдеш бирнила шайчиб семинар дураберкIиб.
Бузерила кьукьяличил ма­съулти пикридирухIели, ре­­­гионна БекIли гIяхIцад пик­­­руми-кьасани гьаладихьиб. Илала гъай хIясибли, ту­­ризм гьалабяхI башахънила бяхIчибизла дазурби дя­гIу­­дарес хIяжатбиркур. ДР-ла­ БекI С.Меликовли ванзурба­ла ма­­съала гьунчибикахъни аргъ­баибси биъниличира пик­ри бяхI­чиаахъиб.
«Гьанна бузули лебси законодательстволи вачурти дурахIедеркIили, дархьаначи ванзала участокуни я инвестортас, я корпорациябас дедлугахъес имканбикIахъули ахIен. Амма масъала ирзнила тяхIяр гьалакбарес вирар, эгер законодательстволизи дарсдешуни кадерхахъалли, «Туризм.РФ» корпорациялис пачалихъла вегIдешлизирти ванзурбала участокуни дедлугахъес ихтияр лугути. Иличибли проектуни гIямрулизир дурадуркIнила хIяракат гьамадбирар», — викIи Дагъистанна БекI.
С.Меликовли илкьяйдали Минеральные Воды, Лагонаки, Сочила ва Архызла курортуни цаладирхъуси гьуни белшахъес ибси пикри гьалабихьиб. Иличирли Россияла Юглис ва Кавказлис мягIничерти мер-муса цаладяхъили дирар.
Ахирличиб ДР-ла БекI С.Ме­ликовли Каспи урхьу­ла дубличиб сагаси курорт ал­кIахъ­нила шайчирти пик­ру­ми-кьасаначила багьахъур. «Нушани, гьарли-марли, гьанна Дагъистанна мер-мусаличиб, Каспи урхьула дублаб, сагаси шагьар-курорт алкIахънила шайчирти пиркми хIердирулра. ИшбархIи нушани Къаякентла районнизиб Къаякент курорт (гьачамлис нушани илис илгъуна у лугулра) алкIахънила шайчиб гьалабирхьуси проектлизиб «Артек», «Орленок», «Океан» тяхIярла дурхIнас хасбарибси лебил Россияла центр абхьесра кьас леб. Дила пикрили, лябкьуси дуслизир белгиси проект гIямрулизиб бетурхахънила черкад дузехIе», - журналистунази багьахъур регионна БекI Сергей Меликовли, «Россияла Федерациялизиб туризм гьалабяхI башахънила хIекьлизибси» масъалала шайчибси семинар-совещаниела баянти хIясибли.
Илкьяйдали илини шагьар-ку­рортлис план алкIахъ­ни­ли­чилара баянбариб. Ку­рорт­ли биалли, туристуни дуцI­рум­цун­ра ахIи, арагIебли дус­ли­зиб­ра кьабулбирути саби.
«Курорт нушани арадеш къулайбируси майдан кьяйдалира гьалабяхI башахъес пикрибирулра. Илини ишбархIи лерти туризмала лерилра журабира кадурхахъу. Ил жявхIелила шагьар Дербентличибадра мякьлаб мерлабирар. Илавад Дагъистаннизир лерти тарихла ва тIабигIятла жагати мер-мусаличи ваэсра гьамадли бирар. Илкьяйдали аэропортлизивадра ваэс къиянхIебулхъан, сенахIенну гъамли хан гьунира леб. Илди лерилра секIал-гIяхIдешуни ишбархIи россиялантала хIя­жат­деш лебси, сагаси илгъуна курорт алкIахънилис пайдаладарести сари», — чеимцIабариб ДР-ла БекI С.Меликовли.
ГьанбиркахъехIе, Востокла экономикала мажлис – Россияла халкьани-ургарти бегIлара халати майдунтазибад ца саби, сабира 2015 ибил дусличибад Владивостоклизиб Русский островличиб дурабуркIуси.

Прочитано 24 раз

Последнее от Admin

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top