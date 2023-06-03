ЗАМАНА - В Кировском районе Махачкалы ожидаются ограничения газоснабжения

В Кировском районе Махачкалы ожидаются ограничения газоснабжения

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03 июня, 2023. Суббота 02:02
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В Кировском районе Махачкалы ожидаются ограничения газоснабжения

Компания «Газпром газораспределение Махачкала» информирует, что в связи с осуществлением ремонтных работ будет приостановлена подача газа в Кировском районе Махачкалы, заявляет пресс-служба организации.

В Кировском районе Махачкалы ожидаются ограничения газоснабжения

Ремонтные мероприятия состоятся 19 июня в период с 10:00 до 14:00 по улице Комарова, Громова, Б. Хмельницкого, ж/д Вокзал 1-й Махачкалы. Уточняют, что жители данных территорий проинформированы об отключении в сроки, определённые законом.

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