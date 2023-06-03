Ремонтные мероприятия состоятся 19 июня в период с 10:00 до 14:00 по улице Комарова, Громова, Б. Хмельницкого, ж/д Вокзал 1-й Махачкалы.
Уточняют, что жители данных территорий проинформированы об отключении в сроки, определённые законом.
В Кировском районе Махачкалы ожидаются ограничения газоснабжения
- Автор Дарья
- 03 июня, 2023. Суббота 02:02
Компания «Газпром газораспределение Махачкала» информирует, что в связи с осуществлением ремонтных работ будет приостановлена подача газа в Кировском районе Махачкалы, заявляет пресс-служба организации.
Ремонтные мероприятия состоятся 19 июня в период с 10:00 до 14:00 по улице Комарова, Громова, Б. Хмельницкого, ж/д Вокзал 1-й Махачкалы.
Уточняют, что жители данных территорий проинформированы об отключении в сроки, определённые законом.
Последнее от Дарья
- В Дербенте восстанавливают часть крепостной стены
- Хор Театра оперы и балета выиграл грант Правительства России
- Мужчина и две его внучки погибли в аварии на трассе в Дагестане
- Республика Дагестан вошла в топ-30 субъектов по уровню развития государственно-частного партнерства в 2022 году
- Магомед Омаров: «Если вы хотите зарабатывать, нужно уметь считать деньги»