В Новолакском районе планируется установить ветряную электростанцию

Вопрос предоставления земельного участка для размещения Новолакской ветряной электростанции обсудили в Минимуществе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Совещание провел первый замминистра Хабиб Джанаев с участием представителей компании «НоваВинд» и Минэнерго Дагестана.

Проект направлен на более полное обеспечение электроэнергией жителей Новолакского и Кумторкалинского районов.

Как сообщала «Молодежка», накануне премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов по поручению главы региона провёл заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Он напомнил о масштабных отключениях электроэнергии. И добавил, что понимает возмущение людей, когда они в холод остаются без света и тепла. Премьер озвучил критику в адрес филиала компании «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».