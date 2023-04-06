Депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов: «Сегодня очень важно обеспечить качество и надежность энергообеспечения горных и высокогорных районов Дагестана»

В рамках республиканской недели депутат Государственной думы Российской Федерации, член Комитета по энергетике Джамаладин Гасанов провел встречу с исполняющим обязанности начальником ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Сергеем Пашиным.

На встрече стороны обговорили алгоритмы взаимодействия в деле повышения надежности и качества энергообеспечения жителей сел горных и высокогорных районов республики.

Они обсудили следующие проблемы: многочисленные жалобы от жителей по поводу необходимости замены старых трансформаторов на новые и более мощные, на заметную изношенность сетей, регулярные скачки и перепады напряжения, из-за чего портится бытовая техника и не работает связь.

Далее Гасанов и Пашин обменялись контактами и обсудили очередность принимаемых мер и привлечение к их исполнению всех органов исполнительной и законодательной властей различного уровня.