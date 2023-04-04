В Дагестане в ближайшие 3 года впервые газифицируют 7 муниципалитетов

Более 210 сел в 27 дагестанских районах планируют газифицировать в будущие 3 года. Впервые газ получат 7 районов, информирует пресс-служба руководителя республики.

"До 2026 года 211 сел в 27 районах республики в рамках обновленного документа будут газифицированы. Это возможно благодаря актуализированной программе развития газоснабжения и газификации Дагестана, которую подписали руководитель региона Сергей Меликов и корпорация "Газпром". Впервые газификацию получат следующие районы: Агульский, Ахвахский, Гунибский, Кулинский, Лакский, Рутульский, Унцукульский", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что доступ к сетевому газу получат около 40 300 жилищ и 882 котельные.