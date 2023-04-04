"До 2026 года 211 сел в 27 районах республики в рамках обновленного документа будут газифицированы. Это возможно благодаря актуализированной программе развития газоснабжения и газификации Дагестана, которую подписали руководитель региона Сергей Меликов и корпорация "Газпром". Впервые газификацию получат следующие районы: Агульский, Ахвахский, Гунибский, Кулинский, Лакский, Рутульский, Унцукульский", — заявляет пресс-служба.
Уточняют, что доступ к сетевому газу получат около 40 300 жилищ и 882 котельные.