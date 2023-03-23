Как он заявил, на эти задачи из бюджета республики выделено более 80 миллионов рублей. Доступ к газу получат около 2500 домов.
На данный момент уровень газификации Дагестана составляет примерно 76%, что выше среднероссийского значения.
До конца 2023 года планируется завершить возведение газовой инфраструктуры в селе Александрийское Кизлярского района и подвести сети к сёлам Шамилькала и Ирганай Унцукульского района, проинформировал заместитель руководителя Минэнерго региона Руслан Гаджибеков.
Как он заявил, на эти задачи из бюджета республики выделено более 80 миллионов рублей. Доступ к газу получат около 2500 домов.
На данный момент уровень газификации Дагестана составляет примерно 76%, что выше среднероссийского значения.
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