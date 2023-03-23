До конца 2023 года в Дагестане еще 3 села обеспечат газом

Автор Дарья |||

До конца 2023 года планируется завершить возведение газовой инфраструктуры в селе Александрийское Кизлярского района и подвести сети к сёлам Шамилькала и Ирганай Унцукульского района, проинформировал заместитель руководителя Минэнерго региона Руслан Гаджибеков.