ЗАМАНА - До конца 2023 года в Дагестане еще 3 села обеспечат газом

До конца 2023 года в Дагестане еще 3 села обеспечат газом

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23 марта, 2023. Четверг 11:28
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До конца 2023 года в Дагестане еще 3 села обеспечат газом

До конца 2023 года планируется завершить возведение газовой инфраструктуры в селе Александрийское Кизлярского района и подвести сети к сёлам Шамилькала и Ирганай Унцукульского района, проинформировал заместитель руководителя Минэнерго региона Руслан Гаджибеков. 

До конца 2023 года в Дагестане еще 3 села обеспечат газом

Как он заявил, на эти задачи из бюджета республики выделено более 80 миллионов рублей. Доступ к газу получат около 2500 домов. 

На данный момент уровень газификации Дагестана составляет примерно 76%, что выше среднероссийского значения.

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