Предпринимателям в Дагестане облегчат подключение к электросетям

Под руководством заместителя главы Минэнерго Дагестана Магомеда Алибекова состоялось собрание с участием сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», Агентства по предпринимательству и инвестициям региона, а также Дирекции по моногородам.

Собравшиеся обсудили внедрение Регионального инвестиционного стандарта, которое позволит облегчить процедуру подключения новых компаний к электрическим сетям, а также оптимизировать ее сроки.

Как высказался Алибеков, реализация проектов с привлечением частных инвестиций в экономику региона в некоторой степени зависит от продуктивного взаимодействия энергетиков с представителями бизнеса.

«Одним из ключевых вопросов для бизнеса является подключение объектов к сетевой инфраструктуре. Для оптимизации этого процесса нам нужно обсудить возможность уменьшения сроков техприсоединения», – заявил заместитель.