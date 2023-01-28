Дополнительное финансирование поможет "снять" часть существующих проблем в электроснабжении. Уже сейчас достигнуты договоренности о выделении в 2023 году 894 млн рублей для подготовки электросетевого хозяйства в осенне-зимнее время на 2023-2024 годы, работы стартуют с начала весны.
Порядка 900 млн рублей выделят на электросетевое хозяйство в Дагестане в 2023 году
- Автор Дарья
- 28 января, 2023. Суббота 02:47
Выделение примерно 900 миллионов рублей при подготовке к осенне-зимнему периоду в Дагестане поможет решить часть проблем, которые связаны с массовыми аварийными отключениями, информирует пресс-служба дагестанского правительства.
Последнее от Дарья
- Следователи обыскали офис «Газпром газораспределение Махачкала» по факту возгорания квартир
- Заведующий базой отдыха в Дагестане уличен в хищении 3,3 млн рублей
- Фонд «Дети-бабочки» помогает матерям детей с редкими кожными заболеваниями
- Делегация Совфеда России посетила Национальный музей Дагестана
- Пост исполняющего обязанности руководителя Левашинского района занял Мухтар Халалмагомедов