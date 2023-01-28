Порядка 900 млн рублей выделят на электросетевое хозяйство в Дагестане в 2023 году

Автор Дарья |||

Выделение примерно 900 миллионов рублей при подготовке к осенне-зимнему периоду в Дагестане поможет решить часть проблем, которые связаны с массовыми аварийными отключениями, информирует пресс-служба дагестанского правительства.