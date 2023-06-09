В начале заседания премьер напомнил, что Доктрину продовольственной безопасности страны установил постановлением президент России. В ней озвучены пороговые значения по ряду социально-значимых продуктов питания.

Как проинформировал Абдулмуслимов, в минувшем году регион превысил показатели по выращиванию овощей (293,9 процента при пороговом значении 90 процентов), картофелю (117,1 процента при пороговом значении 95 процентов) и плодам без цитрусовых и винограда (75,5 процента при пороговом значении 60 процентов).

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