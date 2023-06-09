В Дагестане до 2030 года запустят плодоовощехранилища мощностью 100 000 тонн

Автор Дарья |||

В Дагестане активно возводятся хранилища для плодов и овощей. За последние 3 года благодаря государственной поддержке сельхозпотребкооперативы региона построили несколько плодоовощехранилищ общей мощностью более 9 000 тонн. Уточняется, что к 2030 году в планах открыть еще ряд хранилищ совокупной вместимостью 100 000 тонн.