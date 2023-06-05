Ведущие федеральные эксперты делятся с представителями сферы туризма в муниципалитете своим опытом и лучшими практиками, помогают правильно, а главное честно и прозрачно выстроить свою работу.
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«Рынок туристических услуг в Дагестане развивается семимильными шагами, в Табасаранском районе, который находится рядом с Дербентом, тем более. В нем туризму уделяется особенное внимание.
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Низкий доход от сферы туризма в муниципалитете показывает высокий уровень теневого оборота.
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Важно, чтобы люди, работающие в сфере туризма, «обеляли» свой бизнес. Об этом говорит и Глава Республики. Так налоги, полученные от них, идут в бюджет, а, следовательно, на реализацию социальных проектов»,- считает замминистра.
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Анна Безрукова также рассказала о перспективах, которые открывает легальный бизнес для предпринимателей отрасли: «Если человек строит бизнес всерьез и надолго, вопрос официального оформления должен стоять во главе угла, так как у Министерства по туризму много программ, по которым турбизнес республики может получать субсидии».
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Иногда работники могут совершать налоговые нарушения, сами того не понимая, считает Анна Безрукова. Такой форум, организованный администрацией района, по ее словам, поможет им со всем разобраться.
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«Уверена, что и табасаранским специалистам будет чем поделиться с федеральными гостями»,- заключила она.
Анна Безрукова: I туристический форум в Табасаранском районе поможет вывести бизнес из тени
- Автор Дарья
- 05 июня, 2023. Понедельник 16:42
Заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Анна Безрукова прокомментировала I туристический форум, который проходит в Табасаранском районе со 2 по 6 июня.
Ведущие федеральные эксперты делятся с представителями сферы туризма в муниципалитете своим опытом и лучшими практиками, помогают правильно, а главное честно и прозрачно выстроить свою работу.
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