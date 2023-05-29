ДОМ.РФ предлагает новые возможности для комплексного развития Дагестана

Участники встречи обсудили тему расширения сотрудничества: делегация Института развития в Махачкале представила республиканским властям и инвесторам полный спектр алгоритмов для развития жилищной области и стимулирования строительной сферы.

Один из инструментов – это реализация неиспользуемых федеральных земель с помощью аукционов ДОМ.РФ. Уже 2 июня будут объявлены итоги торгов по проекту комплексного развития территории в махачкалинском районе Ленинкент. На участке площадью 20,7 га запланировано возведение до 100 000 квадратных метров жилья средней этажности с требуемой инфраструктурой. Проект собираются реализовать в течение 10 лет с использованием Стандарта КРТ, созданного ДОМ.РФ.

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