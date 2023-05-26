ЗАМАНА - В Дагестане наращивают площади под овощами открытого грунта и картофелем

В Дагестане наращивают площади под овощами открытого грунта и картофелем

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26 мая, 2023. Пятница 09:48
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В Дагестане наращивают площади под овощами открытого грунта и картофелем

Первый заместитель главы Минсельхоза региона Шарип Шарипов посетил СПК «Шангода» Гунибского района, информирует пресс-служба министерства. 

В Дагестане наращивают площади под овощами открытого грунта и картофелем

Как заявила пресс-служба ведомства, животноводческое хозяйство с 2023 года активно работает с реализацией федерального проекта развития овощеводства открытого грунта и картофелеводства – под эти культуры отведено больше 130 га. Уточняют, что организация восстановила насосную станцию и привлекла к работе экспертов с соответствующим опытом. Шарипов озвучил, что они планируют помочь хозяйству возродить мелиоративную сеть, дабы позволить ввести в оборот новые площади.

Начальник предприятия подхватывает новые предложения и проекты, а Минсельхозпрод Дагестана планирует поддерживать такие предприятия.

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