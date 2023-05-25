Дагестанское правительство обеспечило перечисление средств на выплаты отпускных учителям в полном объеме

Некоторое время назад поступили сообщения о возможных задержках выплат отпускных учителям. По этой причине руководство Дагестана обеспечило перечисление отпускных выплат педагогическим сотрудникам в полном объеме.

Для финансового обеспечения расходов на выплату отпускных учителям региональных школ Министерство финансов Дагестана уже 3 мая 2023 этого года перечислило Минобрнауки республики 4,3 млрд рублей. В том числе на финансирование государственного стандарта учебных заведений – 4 миллиарда рублей. В третьей декаде мая на счета Министерства образования и науки Дагестана перечислено еще примерно 105 миллионов рублей.