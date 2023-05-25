Для финансового обеспечения расходов на выплату отпускных учителям региональных школ Министерство финансов Дагестана уже 3 мая 2023 этого года перечислило Минобрнауки республики 4,3 млрд рублей. В том числе на финансирование государственного стандарта учебных заведений – 4 миллиарда рублей. В третьей декаде мая на счета Министерства образования и науки Дагестана перечислено еще примерно 105 миллионов рублей.
Дагестанское правительство обеспечило перечисление средств на выплаты отпускных учителям в полном объеме
- Автор Дарья
- 25 мая, 2023. Четверг 11:22
Некоторое время назад поступили сообщения о возможных задержках выплат отпускных учителям. По этой причине руководство Дагестана обеспечило перечисление отпускных выплат педагогическим сотрудникам в полном объеме.
Последнее от Дарья
- Футболисты из Дагестана сыграют в полуфинале Чемпионата мира
- Гасан Османов: «Для людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать кадровое агентство»
- Президент России установил выплаты семьям при гибели сотрудников МЧС России в зоне СВО
- Открыт тендер на реконструкцию аэропорта Махачкалы
- В Реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ в Дахадаевском районе обнаружили многочисленные нарушения