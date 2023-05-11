Как заявляет председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках Петербургского международного юридического форума, они плотно работают над проектом. В планах, что законопроект примут во 2 и 3 чтениях, дабы, как это уже записано в проекте закона, 1 июля он начал работать.
Объявлена предварительная дата старта в России механизма исламского банкинга
- Автор Дарья
- 11 мая, 2023. Четверг 14:45
Механизму исламского банкинга планируют дать старт в российских регионах 1 июля, в случае скорого принятия соответствующего законопроекта. В список пилотных субъектов на Северном Кавказе включены Дагестан и Чечня.
Последнее от Дарья
- Магомед-Шапи Сулейманова могут наказать на 12 матчей
- В Табасаранском районе проводят ремонт дороги в крупный населенный пункт
- Фиктивный застройщик в Избербаше обманул 62-летнюю женщину на 5,3 млн рублей
- Махачкалинская команда «Динамо» встретится на поле в Краснодаре с «Кубанью»
- МВД Дагестана раскрыло подробности ранения 6-летнего мальчика в Леваши