Объявлена предварительная дата старта в России механизма исламского банкинга

Механизму исламского банкинга планируют дать старт в российских регионах 1 июля, в случае скорого принятия соответствующего законопроекта. В список пилотных субъектов на Северном Кавказе включены Дагестан и Чечня.

Как заявляет председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках Петербургского международного юридического форума, они плотно работают над проектом. В планах, что законопроект примут во 2 и 3 чтениях, дабы, как это уже записано в проекте закона, 1 июля он начал работать.