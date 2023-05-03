В обсуждении приняли участие специалисты Минсельхозпрода России, Росалкогольрегулирования, Роскачества, а также лидеры крупных компаний по производству алкогольной продукции на территории СКФО.

Собравшиеся рассмотрели перспективы СКФО и его вклад в развитие отечественного виноградарства и виноделия, реализацию нового отраслевого законодательства и мер поддержки как основных факторов повышения инвестпривлекательности виноградарства и виноделия, стандарты качества винодельческой продукции и так далее.

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