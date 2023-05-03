ЗАМАНА - На Кавказской инвестиционной выставке рассказали об опыте Дагестана по выращиванию винограда

На Кавказской инвестиционной выставке рассказали об опыте Дагестана по выращиванию винограда

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03 мая, 2023. Среда 15:34
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На Кавказской инвестиционной выставке рассказали об опыте Дагестана по выращиванию винограда
Сегодня, 3 мая, вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов поучаствовал в сессии на тему «Виноградарство и виноделие в Северо-Кавказском федеральном округе: пути развития», которая состоялась в рамках Кавказской инвестиционной выставки.
На Кавказской инвестиционной выставке рассказали об опыте Дагестана по выращиванию винограда

В обсуждении приняли участие специалисты Минсельхозпрода России, Росалкогольрегулирования, Роскачества, а также лидеры крупных компаний по производству алкогольной продукции на территории СКФО.

Собравшиеся рассмотрели перспективы СКФО и его вклад в развитие отечественного виноградарства и виноделия, реализацию нового отраслевого законодательства и мер поддержки как основных факторов повышения инвестпривлекательности виноградарства и виноделия, стандарты качества винодельческой продукции и так далее.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

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