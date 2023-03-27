В Дагестане на реализацию 5 прорывных проектов выделят более 500 млрд рублей

Автор Дарья |||

Более 500 миллиардов рублей собираются предусмотреть в Дагестане до 2030 года на реализацию 5 прорывных проектов, информирует ТАСС, ссылаясь на главу Минэкономики региона Гаджи Султанова.