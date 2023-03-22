Целью визита стал осмотр территории, где будет проведена закладка нового интенсивного фруктового сада. С таким предложением выступил гендиректор ООО «Даг Мясо» Юсуф Юсуфов.

Как сообщил инициатор проекта Юсуф Юсуфов, помимо возведения новой организации по производству и переработки мясной продукции полного цикла, на данном участке земли площадью 6,6 га планируется также разместить интенсивный фруктовый сад с подведением системы капельного орошения.

«Новый сад является частью большого инвестпроекта по возведению мясоперерабатывающего предприятия с законченным циклом ООО «Дагмясо».

Мы решили на участке земли, которую получили под строительство будущего предприятия, на оставшемся пустом участке рядом разместить фруктовый сад для озеленения. Там планируется посадка порядка 8 000 саженцев яблонь, груш и черешни», — рассказал Юсуфов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.