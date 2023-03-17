ЗАМАНА - Новый цех для производства стеклотары появится в Дагестане

Новый цех для производства стеклотары появится в Дагестане

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17 марта, 2023. Пятница 10:24
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Новый цех для производства стеклотары появится в Дагестане
В четверг, 16 марта, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с процессом производства стеклянной тары на предприятии «Дагестан Стекло Тара».
Новый цех для производства стеклотары появится в Дагестане

Вместе с Абдулмуслимовым в рабочую поездку отправились руководитель Минпрома региона Низам Халилов, глава Минэкономики республики Гаджи Султанов и глава Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев.

Гендиректор ООО «Дагестан Стекло Тара» Патахудин Магомедов сообщил премьеру, что в работающем цеху «Евротара» в данный момент используется стекловаренная печь мощностью до 120 тонн в сутки и 2 стеклоформующие машинолинии чешского производства. Как он озвучил, вся получаемая продукция — прозрачная стеклянная тара, которая используется для пищевых продуктов. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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