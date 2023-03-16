Минтуризм Дагестана и авиакомпания «Nordwind» подписали соглашение по стратегическому партнерству

В четверг, 16 марта, в Москве в рамках 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023 прошло подписание соглашения по стратегическому партнерству в области развития туризма между Минтуризма Дагестана и авиаперевозчиком «Nordwind».

Как информирует пресс-служба республиканского ведомства, в контракте говорится о поддержке в развитии и усилении потока туристов в Дагестан на регулярных рейсах «Nordwind» в текущем году. Глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов озвучил, что договор позволит повысить уровень доступности республики для жителей других субъектов страны.