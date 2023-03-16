На форуме "ДагАгроКаспий" представили дроны для посадки семян и тракторы

Инновационные разработки дронов для посадки семян и тракторов показали на агропромышленном форуме "ДагАгроКаспий", который стартовал 15 марта в Дагестане. В мероприятии участвуют порядка 100 российских компаний, информирует ТАСС.

"Аграрный сектор является драйвером экономики Дагестана. <…> По каким-то направлениям мы занимаем первые строчки: по животноводческой продукции и по производству растениеводческой продукции. В минувшем году регион превзошел по производству риса и винограда все достижения прошедших 30 лет. <…> Хочу поблагодарить организаторов этого форума, сумевших привлечь к участию в этом важном для нас событии специалистов авторитетных компаний из разных субъектов России и зарубежья", — выступил глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.