ЗАМАНА - В Каспийске проходит Агропромышленная выставка «ДагАгроКаспий»

В Каспийске проходит Агропромышленная выставка «ДагАгроКаспий»

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15 марта, 2023. Среда 13:52
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В Каспийске проходит Агропромышленная выставка «ДагАгроКаспий»

В среду, 15 марта, в каспийском Дворце спорта имени Али Алиева стартовал двухдневный агропромышленный форум «ДагАгроКаспий».

В Каспийске проходит Агропромышленная выставка «ДагАгроКаспий»

Дал старт мероприятию глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, который поприветствовал гостей и участников форума на гостеприимной земле республики от имени Главы РД Сергея Меликова.

«Мы придаем большое значение форуму “ДагАгроКаспий” и надеемся, что он послужит новым импульсом для будущего динамичного развития растениеводства и всего агропромышленного комплекса региона», – выступил премьер. 

Продукцию, наработки и сельхозтехнику представили десятки участников из субъектов СКФО и ЮФО России.

В рамках мероприятия также состоится конференция по тему развития садоводства и виноградарства, растениеводства, овощеводства.

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