Махачкалинский порт в 2022 году увеличил объемы перевалки импортного груза в 2 раза

«В прошлом году Махачкалинский морской торговый порт переработал более 147 000 тонн иранского цемента. Если сравнивать с 2021 годом, то объем перевалки импортного груза увеличился более чем в 2 раза», – рассказал Салавов. Он добавил, что стабильно развивается и грузопоток экспортного товара.

«Так, отгрузка зерна в Иран выросла на 20 процентов, составив более 219,1 тысячи тонн», – заявил министр. В общем в 2022 году организация переработала примерно 517 000 тонн генгрузов.