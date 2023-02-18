«В прошлом году Махачкалинский морской торговый порт переработал более 147 000 тонн иранского цемента. Если сравнивать с 2021 годом, то объем перевалки импортного груза увеличился более чем в 2 раза», – рассказал Салавов.
Он добавил, что стабильно развивается и грузопоток экспортного товара.
«Так, отгрузка зерна в Иран выросла на 20 процентов, составив более 219,1 тысячи тонн», – заявил министр. В общем в 2022 году организация переработала примерно 517 000 тонн генгрузов.
Махачкалинский порт в 2022 году увеличил объемы перевалки импортного груза в 2 раза
- Автор Дарья
- 18 февраля, 2023. Суббота 02:37
Махачкалинский морской торговый порт в минувшем году увеличил объемы перевалки импортного груза больше, чем в 2 раза, проинформировал глава Минтранспорта региона Джамбулат Салавов.
«В прошлом году Махачкалинский морской торговый порт переработал более 147 000 тонн иранского цемента. Если сравнивать с 2021 годом, то объем перевалки импортного груза увеличился более чем в 2 раза», – рассказал Салавов.
Он добавил, что стабильно развивается и грузопоток экспортного товара.
Последнее от Дарья
- Мэр Махачкалы поучаствовал в мероприятиях ко Дню кадета РФ
- Мастер-класс для режиссеров и актеров любительских театров состоялся в Махачкале
- На реке Аварское Койсу до конца 2028 года начнет работу Могохская гидроэлектростанция
- Участник СВО Селимхан Киберов выполнил обещание, данное премьеру-министру Дагестана
- Дагестанские дартсмены поехали в Пятигорск на чемпионат СКФО