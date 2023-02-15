Вместе с ним в район прибыли глава Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков, председатель Комитета по рыбному хозяйству республики Виктор Руденко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов и первый заместитель лидера Кизлярского района Тимур Гаирбеков.

В начале они посетили предприятие «Каспий Рыба», занимающееся переработкой рыбы. Как отметил директор хозяйства Хабибула Джамалудинов, за сутки там осуществляют сушку, копчение, вяление и филировку до 1 тонны рыбы. Организация имеет свой водоем площадью 2,2 га, в котором в садках выращиваются осетровые породы рыбы. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.