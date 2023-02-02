ЗАМАНА - Жители Дагестана в 2022 году уплатили имущественный налог на сумму более 500 млн рублей

Жители Дагестана в 2022 году уплатили имущественный налог на сумму более 500 млн рублей

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02 февраля, 2023. Четверг 08:24
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Жители Дагестана в 2022 году уплатили имущественный налог на сумму более 500 млн рублей

В Дагестане объявлены результаты кампании по уплате имущественного налога физическими лицами за минувший год, информирует пресс-служба Управления федеральной налоговой службы по республике.

Жители Дагестана в 2022 году уплатили имущественный налог на сумму более 500 млн рублей

Так, дагестанцы в 2022 году уплатили налог на имущество на сумму более 500 миллиона рублей (в 2021 году – около 280 млн рублей, рост в 2022 году – 183,2% или на 233 млн руб.), транспортный налог – 1,7 млрд рублей (в 2021 году – 1,4 млрд руб., рост – 116,6% или на 239 млн руб.) и налог на землю – более 493 млн рублей (в 2021 году – более 407 млн руб., рост – 120,9% или на 85 млн руб.).

«Подобная активность налогоплательщиков Дагестана объясняется осуществленной в течение 2022 года информационно-разъяснительной работой, а также организованными совместно с ГИБДД, УФСС по региону, руководителями муниципальных образований, лидерами организаций и компаний эффективными мероприятиями.

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