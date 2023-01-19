ЗАМАНА - В Махачкалинском рыбном порту начнет работу рыбный цех по переработке каспийской кильки мощностью до 100 тонн в сутки

В Махачкалинском рыбном порту начнет работу рыбный цех по переработке каспийской кильки мощностью до 100 тонн в сутки

Автор
19 января, 2023. Четверг 09:51
|||
В Махачкалинском рыбном порту начнет работу рыбный цех по переработке каспийской кильки мощностью до 100 тонн в сутки
Заместитель главы кабмина Дагестана Нариман Абдулмуталибов совместно с председателем Комитета по рыбному хозяйству Виктором Руденко совершил визит в Махачкалинский рыбный порт ООО «Порт-Петровск».
В Махачкалинском рыбном порту начнет работу рыбный цех по переработке каспийской кильки мощностью до 100 тонн в сутки

Там Абдулмуталибов осмотрел территорию порта, оценил состояние его гидротехнических сооружений и проверил работы по ремонту и восстановлению рыбного терминала.

Как поделился исполнительный руководитель организации Шахрубег Далгатов, в данный момент на территории рыбного терминала восстановлены пребывающие в разрушенном состоянии здания, осуществлен капремонт административных и складских помещений, частично обновлены железнодорожные подъездные пути, полностью заменены кабельные линии, размещена новая трансформаторная подстанция, завершается возведение морозильно-холодильного комплекса, очищены акватории вдоль причалов от затонувших кораблей, что дает возможность увеличить полезную длину причалов.

«Когда завершатся работы и техническое переоснащение инфраструктуры рыбного порта, ООО «Порт-Петровск» обеспечит полный комплекс услуг по обслуживанию судов рыбопромыслового флота, а также будут сформированы 60 новых рабочих мест», — высказался Шахрубег Далгатов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 4 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top