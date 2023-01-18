Как он заявил, это на 60 процентов больше по отношению к 2021 и на 90% больше к 2020 году. Абаскулиев отметил, что экспорт вырос в 2022 году, несмотря на то, что были остановлены поставки в Украину. Товары и услуги из Дагестана были с успехом отправлены в страны Азии и Ближнего Востока.
«Активно работаем со следующими странами: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Ирак, ОАЭ, Афганистан и Таджикистан», – заявил Абаскулиев.
Стоит напомнить, что в 2021 году объем экспорта из республики составил 67 млн долларов.