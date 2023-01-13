В обсуждении участвовали глава Минпромышленности РД Низам Халилов, операционный руководитель больших форматов розничной сети «Магнит» Владимир Солдатов, лидер управления по развитию больших форматов и РЦ «Магнита» Алексей Белоусов и другие представители корпорации.

Начиная собрание, Руслан Алиев поблагодарил организаторов и инициаторов встречи, а также подчеркнул удобство магазинов у дома «Магнит», которые появились в Дагестане.

«Нужно отметить, что даже после введенных ограничений против нашей страны, когда все другие торговые сети начали повышать цены, в Магните они остались практически на том же уровне. Граждане довольны сетью, а туристы, которые приезжают в регион, знают про «Магнит» и спокойно заходят, покупая то, что им нужно», — заявил Алиев.

В свою очередь, Владимир Солдатов озвучил, что дагестанцы уже знакомы с двумя малыми форматами торговли, которые развивает «Магнит», — это продуктовые магазины у дома и «Магнит Косметик», а теперь они готовы открыть в республике и гипермаркет. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.