ЗАМАНА - Махач Вердиев: «Исламский банкинг наиболее близок к нормам мусульман»

Махач Вердиев: «Исламский банкинг наиболее близок к нормам мусульман»

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10 января, 2023. Вторник 10:13
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Махач Вердиев: «Исламский банкинг наиболее близок к нормам мусульман»

Журналист, руководитель отдела экономических новостей РИА «Дагестан», корреспондент ИА «Интерфакс» Махач Вердиев прокомментировал открытие исламского банкинга в Дагестане.

Махач Вердиев: «Исламский банкинг наиболее близок к нормам мусульман»

«Прежде всего, исламский банкинг наиболее близок принципам мусульманской религии. Что касается кредитования исламского банкинга, то здесь идет перевод кредитной основы бизнеса на инвестиционную. То есть прибыль получателя зависит от результата реализации банком выбранного инвестпроекта.  Сегодня в Дагестане и России в целом исламский банкинг – довольно актуальная тема. Потому что в условиях нехватки финансовых источников извне нахождение альтернативных источников финансирования в условиях санкционных реалий приобретает важный статус.  Если бы исламский банкинг не имел силу и востребованность, то он не нашел бы своего существования в мире за столь короткое время. Исламский банкинг есть не только в исламских странах и регионах, но и в европейских странах. Поэтому, я уверен, что в экономиках Дагестана, а также Чечни, Башкирии и Татарстана будет востребован», – высказался Вердиев.

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