Приветствуя гостей из Дагестана, Сергей Козлов поблагодарил их за визит и внимание.

После этого он рассказал о ситуации в экономике ЛНР, в том числе об оборонном комплексе республики и заводах по добыче и переработке угля.

Бюджетонаполняющими секторами экономики в ЛНР всегда были угольная сфера и металлургия, но сейчас, по понятным причинам, здесь существуют некоторые пробелы.

«Раньше в год мы добывали около 8 млн тонн угля, за последний год у нас многих работников угольной промышленности призвали в армию, и поэтому есть определенный провал. В этом году мы добыли порядка 3,5 млн тонн угля. Это угли марки антрацит - это энергетические марки углей, это коксующиеся жирные угли, которые у нас идут на металлургическую промышленность и другие», — рассказал он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.