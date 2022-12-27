ЗАМАНА - Дагестан поможет ЛНР в развитии садоводства

Дагестан поможет ЛНР в развитии садоводства

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27 декабря, 2022. Вторник 16:25
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Дагестан поможет ЛНР в развитии садоводства
В рамках рабочего визита в ЛНР глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с премьер-министром Луганской Народной Республики Сергеем Козловым.
Дагестан поможет ЛНР в развитии садоводства

Приветствуя гостей из Дагестана, Сергей Козлов поблагодарил их за визит и внимание.

После этого он рассказал о ситуации в экономике ЛНР, в том числе об оборонном комплексе республики и заводах по добыче и переработке угля.

Бюджетонаполняющими секторами экономики в ЛНР всегда были угольная сфера и металлургия, но сейчас, по понятным причинам, здесь существуют некоторые пробелы.

«Раньше в год мы добывали около 8 млн тонн угля, за последний год у нас многих работников угольной промышленности призвали в армию, и поэтому есть определенный провал. В этом году мы добыли порядка 3,5 млн тонн угля. Это угли марки антрацит - это энергетические марки углей, это коксующиеся жирные угли, которые у нас идут на металлургическую промышленность и другие», — рассказал он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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